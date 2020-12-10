А Албании вспыхнули протесты после того, как полиция застрелила мужчину за нарушение комендантского часа, введенного из-за коронавируса.
Об этом сообщает REUTERS.
Читайте такжеВ Чехии продлен режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
Как сообщается, полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен албанцев, протестующих против убийства полицией молодого человека, который нарушил комендантский час.
25-летний Клодиан Раша был убит рано утром во вторник.
В полиции сначала заявили, что Раша не выполнил приказ сотрудника полиции остановиться и что у него было оружие. Но позже полиция заявила, что мужчина держал в руках какой-то предмет, а не оружие, как первоначально сообщалось.
Как сообщается, протестующие требуют отставки министра внутренних дел. В результате стычек два сотрудника полиции и журналист получили легкие ранения.
Офицер полиции, который предположительно убил Клодиана Роша, был арестован. По делу начато расследование.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В парламентском здании Германии неизвестные нацарапали свастику (фото)
- Премьер Румынии подал в отставку после поражения на выборах
- В Армении возобновились протесты (фоторепортаж, видео)
- Мужчина с ножами напал на полицейских во Франции, есть раненые
- Беларусь закрывает на выезд наземную границу: кого выпустят из страны
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram