Сотни протестующих требуют отставки министра внутренних дел.

А Албании вспыхнули протесты после того, как полиция застрелила мужчину за нарушение комендантского часа, введенного из-за коронавируса.

Об этом сообщает REUTERS.

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Как сообщается, полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен албанцев, протестующих против убийства полицией молодого человека, который нарушил комендантский час.

25-летний Клодиан Раша был убит рано утром во вторник.

В полиции сначала заявили, что Раша не выполнил приказ сотрудника полиции остановиться и что у него было оружие. Но позже полиция заявила, что мужчина держал в руках какой-то предмет, а не оружие, как первоначально сообщалось.

Как сообщается, протестующие требуют отставки министра внутренних дел. В результате стычек два сотрудника полиции и журналист получили легкие ранения.

Офицер полиции, который предположительно убил Клодиана Роша, был арестован. По делу начато расследование.

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Перевод: Екатерина Лиманская