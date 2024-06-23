Дипломат предупреждает о необходимости изменить правила, чтобы ускорить совместное производство оружия для сдерживания Китая и увеличения запасов для Украины.

Посол США в Японии Рам Эмануэль предупредил, что Вашингтон и Токио должны ускорить совместное производство ракет и другого передового оружия, чтобы усилить сдерживание Китая и увеличить военные запасы для Украины, пишет Financial Times.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились углубить сотрудничество в области оборонной промышленности на апрельском саммите. Но в интервью FT Эмануэль сказал, что обе стороны должны изменить существующие правила США, чтобы лучше использовать инженерные и промышленные возможности Японии.

"Соединенные Штаты должны изменить способ передачи технологий, чтобы получить скорость. И Японии придется изменить способ работы с экспортом, чтобы иметь коммерческое обоснование для этого совместного производства", – сказал посол.

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Он добавил, что США больше не имеют роскоши тратить годы на одобрение передачи технологий союзникам: "Нам придется измениться. Мы не можем сдерживать технологии до уровня, чтобы вы не смогли их быстро получить", – подчеркнул дипломат.

Токио уже смягчил свои строгие правила экспорта оружия, позволив отправить в США несколько десятков ракет ПВО Patriot отечественного производства, что поможет Вашингтону увеличить важные поставки в Украину.

Отмечается, что японская Mitsubishi Heavy Industries производит ракеты Patriot по лицензии американских оборонных подрядчиков Lockheed Martin и RTX, ранее Raytheon Technologies. После пересмотра правил экспорта Японии Вашингтон хочет, чтобы Токио играл большую роль в совместном производстве оружия, которое могут использовать США.

В марте Япония изменила правила экспорта, чтобы разрешить продажу истребителя, который она будет разрабатывать вместе с Великобританией и Италией, другим странам. Но Комейто, коалиционная партия к правящим либерал-демократам, выступает против дальнейшего ослабления ограничений.

Японские оборонные компании рискуют рассматриваться как субподрядчики для США, если они не смогут экспортировать оружие, которое они совместно производят, в другие дружественные страны. Совместное производство военного оборудования и оружия США с партнерами часто осложнялось давними ограничениями Вашингтона по обмену технологиями.

Решения Японии, касающиеся Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида в Италии подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Ранее НИАН писал, что Япония ввела торговые ограничения против китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, которые поддерживают войну России в Украине.

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