Отмечается, что принятие этого решения связано с усилением атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине приоритет в поставках снарядов к комплексам Patriot и NASAMS.

Как пояснил представитель Пентагона Пэт Райдер, отвечая на вопрос украинской службы "Голоса Америки", на практике это будет означать, что Киев будет получать боеприпасы к этим системам ускоренными темпами.

"На практике это будет означать, что запасы Украины будут пополняться быстрее, чтобы предоставить им возможность и в дальнейшем защищать свою критическую инфраструктуру и гражданское население с приближением зимы", – сказал он.

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В то же время на уточнение относительно того, почему это решение приняли только сейчас, представитель американского оборонного ведомства ответил, что это связано с усилением атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

"Россия снова пытается уничтожить украинскую энергетическую систему и инфраструктуру перед зимой, поэтому украинцы срочно нуждаются в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Это то, о чем также говорил министр Остин. Поэтому ускоренная поставка Украине дополнительных ракет – это о выживании (existential situation). Именно это побудило к решению изменить запланированные в ближайшее время поставки критически важных ракет в ПВО для отправки их в Украину", – подчеркнул Райдер.

Военная помощь Украине: важные новости

Румыния передаст Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Однако взамен страна хочет получить аналогичную систему для защиты собственного неба.

Между тем Южная Корея может пересмотреть возможность передачи вооружения Украине. Ранее Сеул оказывал стране финансовую и гуманитарную помощь. Такая информация появилась после новостей о подписании договора о партнерстве между Россией и КНДР.

Кроме того, оборонный гигант Rheinmetall получил от Бундесвера рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов общей стоимостью до 8,5 млрд евро. Часть этих боеприпасов пойдет на поддержку Украины.

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