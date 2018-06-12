Греция и Македония уладили 27-летний спор и согласовали новое название - Северная Македония

Спор препятствовал вступлению Македонии в Европейский Союз и НАТО.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил заявление своего греческого коллеги о достижении соглашения на решение 27-летнего спора между странами из-за названия бывшей югославской республики.

Об этом сообщает Радио Свобода. По словам Заева, стороны согласовали новое название для его страны - Северная Македония (Severna Makedonija), чтобы положить конец спору, который препятствовал вступлению Македонии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

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Отмечается, что Заев заявил, что соглашение сохраняет македонскую этническую и культурную идентичность. "Пути назад нет", - сказал он. Документ в Македонии вынесут на референдум.

Греческий коллега Заева Алексис Ципрас отметил, что это соглашение позволит четко разграничивать греческую провинцию Македонию и страну.

Премьер-министр Греции заявил в телеобращении, что изменение названия Македонии будет отображаться как внутри страны, так и за ее пределами.

Спор о названии Македонии - страны, возникшей после распада Югославии в 1991 году, - продолжается более 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы избежать путаницы с северным регионом Греции, который тоже называется Македония.

Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, охватывающую, кроме бывшей югославской республики, также север современной Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.