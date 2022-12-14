Подоляк заявил об урезании охвата твитов с упоминанием о российской агрессии.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул американского миллиардера Илона Маска, в том, что Twitter может цензурировать тему войны в Украине.

В своем микроблоге Подоляк тегнул нового владельца Twitter Маска и спросил, появятся ли когда-нибудь Twitter Files (внутренняя информация социальной сети) об осени-зиме этого года.

"Исчезновение "войны в Украине" из трендов Твиттера. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени-зиме 2022 года?"- написал советник руководителя Офиса президента.

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Украинцы жалуются на Twitter

13 декабря украинцы начали жаловаться, что не могут авторизоваться в социальной сети со своих номеров. У некоторых вообще не получалось зарегистрироваться в Twitter.

Кроме того, пользователи сети обнаружили, что Украины больше нет в списке стран Twitter. В то же время Россия там осталась.

Как известно, на прошлой неделе Маск анонсировал на своей странице "сюрприз" для ботов.

Позже стало известно, что Twitter заблокировал трафик около 30 провайдеров по всему миру. В сети отчитались, что проблемы возникли из-за "изменения конфигурации маршрутизации".

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