В Кремле очень хотят объявить о восстановлении Советского союза.

Российский президент Владимир Путин, вероятно, хочет 22 декабря объявить о воссоздании Советского союза.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в интервью сайту ТСН.

По его мнению, такой вариан развития событий вполне возможен, поскольку Путин любит числа - разные сакральные даты, праздники или юбилеи.

Впрочем, здесь есть "очень хороший предохранитель" - его коллега, белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, подчеркнул Жданов.

"Это главная проблема Путина. Почему? Потому что Лукашенко не соглашается на интеграцию Беларуси с Российской Федерацией. Он не хочет вмешивать белорусскую армию в эту войну на стороне России. Почему? Потому что на этом держится его власть. Пока он самостоятельно принимает решения и держит армию под собой, то сидит в кресле президента Беларуси. Как только поступится либо армией, либо суверенитетом республики, то он на этом посту находиться точно не будет. Его или собственные элиты сбросят за такое предательство, или его свергнет Путин, потому что Лукашенко станет главной его проблемой", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в Кремле очень хотят объявить о восстановлении Советского союза.

Как сообщал УНИАН, 9 августа экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко претерпит падение осенью этого года.

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