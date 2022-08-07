Вероятно, диктатор ищет новые способы избежать прямого участия в войне в Украине.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отправит армию на уборку урожая, чтобы не отправлять на войну в Украину.

Об этом пишет украинский военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что Лукашенко решил привлечь военнослужащих и милицию к уборочной кампании, а также раскритиковал местную власть за плохие темпы сбора урожая.

"Он заявил, что армия и милиция должны участвовать в уборке урожая, поскольку это лучше, чем идти на войну. Лукашенко добавил, что на войну армия идет тогда, когда перестает работать", - отметил Жданов.

Как известно, ранее диктатор уже поручил вооружить сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, а также проводить с ними обучение.

"Также есть достоверная информация, что Беларусь активно передает вооружение и боеприпасы России, что значительно уменьшает возможности Беларуси к ведению боевых действий против нас. Ни одна армия в мире еще не готовилась к ведению войны, опустошая свои арсеналы. Делаем вывод, что Лукашенко пытается и в дальнейшем избежать вступления в войну", - пишет эксперт.

Напомним, на днях в Беларуси признали "экстремистскими" Telegram-стикеры с Лукашенко.