Подробности о церемонии будут объявлены позднеее на предстоящей неделе.

Отпевание и похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Эдинбургского Филиппа пройдут 17 апреля.

Читайте такжеВ Британии дали артиллерийский салют в память о принце Филиппе (фоторепортаж)Как сообщил Букингемский дворец, церемония будет проходить в узком кругу семьи и близких в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, передает РИА Новости.

Подробности о церемонии будут объявлены позднеее на предстоящей неделе.

Умер принц Филипп

В пятницу днем пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет.

Сын греческого принца Андрея Филипп и Елизавета II были женаты 73 года. Они поженились в 1947 году. Всего четыре года назад пара отмечала платиновую свадьбу. У Филиппа и Елизаветы II четверо детей.

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Автор: Ирина Погорелая