В Великобритании умер супруг Елизаветы II принц Филипп.

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп умер.

Об этом сообщила королевская семья в "Твиттере".

Ему было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей.

«С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке»,— говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая