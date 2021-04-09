Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп умер.
Об этом сообщила королевская семья в "Твиттере".
Ему было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей.
«С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке»,— говорится в сообщении.
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