Британцы скорбят в связи со смертью супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Они несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку.
Читайте такжеПохороны принца Филиппа пройдут не по плануВ стране начался траур. До похорон принца будут приспущены все государственные флаги, и не будут принимать новых законов.
Как сообщает People, восемь дней Елизавета II не будет исполнять официальных обязанностей. Столько же продлится и национальный траур. А вся королевская семья проведет в трауре 30 дней.
Умер принц Филипп: подробности
Сегодня, 9 апреля, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии умер супруг королевы Елизаветы II.
Ему было 99 лет.
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