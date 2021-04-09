Супруг королевы Британии принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Британцы скорбят в связи со смертью супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Они несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку.

Читайте такжеПохороны принца Филиппа пройдут не по плануВ стране начался траур. До похорон принца будут приспущены все государственные флаги, и не будут принимать новых законов.

Как сообщает People, восемь дней Елизавета II не будет исполнять официальных обязанностей. Столько же продлится и национальный траур. А вся королевская семья проведет в трауре 30 дней.

Умер принц Филипп: подробности

Сегодня, 9 апреля, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии умер супруг королевы Елизаветы II.

Ему было 99 лет.

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Автор: Катерина Шварц