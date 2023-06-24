Соловьев в очень грустном виде заявил, что "враг" России – это Украина, а 25 тысяч "вагнеровцев" очень пригодились бы на фронте.

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев серьезно обеспокоен ситуацией в России из-за бунта Пригожина. Прихвостень Путина призвал не начинать гражданскую войну, остановиться и не позволить "потерять страну".

Видео с обращением пропагандиста начали распространять российские СМИ. Соловьев в очень грустном виде заявил, что "враг" России – это Украина, а 25 тысяч "вагнеровцев" очень пригодились бы на фронте.

Тяжелые времена. Не ожидал, что доживу до такого [...] Ребята, опомнитесь. Враг – там, на Украине – заявил пропагандист.

И в привычной для себе манере размечтался, эти войска должны идти "на Львов, Киев или еще дальше, если потребуется", а не на Москву.

Также Соловьев сравнил "пригожинский" бунт с походом Бенито Муссолини и его фашистских поклонников в Рим 1922 года.

Военный мятеж Пригожина в России: что известно

Накануне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла ракетами бойцов его ЧВК по приказу министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова.

Пригожин объявил, что он будет мстить Шойгу и повел свою армию на Ростов. Журналисты Reuters пишут, что вслед за Ростовом "вагнеровцы" захватили Воронеж

В то же время Британская разведка сообщает, что "вагнеровцы" пошли штурмовать Москву и судьба бунта зависит от реакции Росгвардии.

Президент РФ Путин выступил с обращением к гражданам и силовикам, призвав подавить бунтарей.

Вас также могут заинтересовать новости: