Правозащитники призывают президента признать журналистку Викторию Рощину Героем Украины

Это звание хотят присвоить журналистке посмертно.

Средства массовой информации, общественные деятели и правозащитники призывают Президента присвоить Виктории Рощиной – журналистке, замученной оккупантами в плену – звание "Герой Украины" (посмертно). Об этом говорится на сайте общественной организации "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

"Более 247 народных депутатов Украины, городские власти, вся отечественная медиасообщество и ведущие институты объединились в стремлении должным образом почтить её подвиг. Мировое признание лишь подчеркивает этот статус: Виктория посмертно стала лауреатом престижных международных премий, в частности награды "Герой свободы прессы" (FreeMedia Awards) и премии Международного женского медиа-фонда (IWMF) за отвагу в журналистике", - говорится в сообщении.

Глава "Объединения родственников политзаключённых Кремля" Игорь Котелянец отмечает, что исключительность личности Рощиной заключается в том, что в отличие от военнослужащих, действующих по приказу, решение Виктории работать на оккупированных территориях было её личным осознанным выбором.

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"Она шла на смертельную опасность без оружия, чтобы зафиксировать преступления врага. Особой страницей ее истории стала невероятная стойкость и мужество в российском плену", - подчеркнул он.

Гибель Виктории Рощиной – что известно

Как сообщалось, журналистка Рощина погибла в российском плену 19 сентября 2024 года. За 8 дней до гибели Рощину перевезли в следственный изолятор №3 города Кизел Пермского края.

Свидетельство о её смерти было выдано в Перми Ленинским отделом управления записи актов гражданского состояния. Дата смерти, зафиксированная в этом документе, – 19 сентября 2024 года.

"Тело Виктории передали в Украину в таком состоянии, которое не позволило провести полноценное судебно-медицинское экспертизу, по результатам которой мы бы получили информацию о причине смерти Виктории", - заявил представитель Департамента по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Тарас Семкив.

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