Оппозиционера отправляют в колонию на 2,5 года.

Бабушкинский районный суд Москвы не отменил решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Об этом сообщила судья во время заседания 20 февраля, сообщает издание Дождь.

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Отмечается, что суд оставил оппозиционеру приговор в 3,5 года. Следует заметить, что суд учел его пребывание под домашним арестом, которое длилось полтора месяца — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года, а также пребывание в СИЗО "Матросская тишина". Учитывая это, Навальный в колонии проведет более двух лет.

"Полтора месяца сбросили, уже нормально", — заявил оппозиционер в зале суда после вынесения приговора.

Его адвокаты пояснили, что окончательный срок составит два года шесть месяцев и две недели. Он закончится в конце июля — начале августа 2023 года.

Защита Навального планирует обжаловать решение суда. Они отмечают, что их подзащитного этапируют в колонию уже сегодня.

Арест Навального в России: что известно

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". В аэропорту "Шереметьево" его задержали. До того, 13 января, в РФ оппозиционера объявили в розыск из-за дела 6-летней давности. Его обвинили в том, что он якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые собрали на пожертвования для "Фонда борьбы с коррупцией".

Суд Москвы 2 февраля заключил Навального в тюрьму на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи людей. Сообщается о более десяти тысячах задержанных.

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Автор: УНИАН