В Госдепе призвали и Приднестровье и Молдову вместе решать проблемные вопросы.

Власти США внимательно следят за ситуацией в непризнанном Приднестровье после того, как оно обратилось за помощью к РФ.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает Голос Америки. "Учитывая все более агрессивную роль РФ в Европе, мы внимательно следим за ее действиями в Приднестровье и за ситуацией в целом", - сказал Миллер.

Он добавил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

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"Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений проблем общин по обе стороны Днестра", - отметил он.

Ситуация в непризнанном Приднесровье

28 февраля в Приднестровье обратились к РФ с просьбой о "защите" от давления со стороны Молдовы.

Приднестровье контролируют пророссийские силы со времен распада СССР, но на международном уровне этот регион считается частью Молдовы.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, официальный Кишинев высказал опасения относительно того, что Кремль может использовать Приднестровье для открытия нового фронта на юго-западе, в направлении Одессы.

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