Президентские выборы в Польше: экзит-пол объявил результаты первого тура

Действующий президент Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский будут бороться за кресло главы государства.

Во втором туре президентских выборов в Польше примут участие действующий президент Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом говорится в результатах экзит-полов, подготовленных Ipsos, сообщает Onet.pl.

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Согласно экзит-полам, за действующего президента Анджея Дуда отдали голоса 41,8% избирателей. Зато, за оппозиционера Тшасковського – 30,4%.

На третьем месте - независимый кандидат Шимон Головня. По него отдали голоса 13,3% избирателей. Еще 7,4% - у кандидата от ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака, 2,9% - за левого кандидата Роберта Бедроня.

Сенсацией стал низкий результат лидера "крестьян" Владислава Косияк-Камиша - согласно экзит-полам, за него проголосовало лишь 2,6%.

Остальные кандидаты не набрали и одного процента.

Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавируса голосование было разрешено и через почту - это может несколько изменить результаты.

В связи с пандемией COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. На участок можно зайти только в маске, на входе установлены санитайзеры, количество людей, одновременно находящихся в помещении, ограничивают.

Как сообщал ранее УНИАН, в Польше проходят президентские выборы, которые перенесли с мая на июнь из-за пандемии коронавируса COVID-19. Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур голосования.

Как ожидается, Анджей Дуда может рассчитывать на голоса Босака, в то время, как остальные кандидаты, скорее всего, поддерживают оппозиционера.

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