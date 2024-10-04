В Швейцарии говорят, что не меняли своей позиции относительно мирного урегулирования в Украине.

На днях стало известно, что Швейцария поддержала китайский "мирный план" по Украине. Однако теперь официальные представители страны говорят, что Швейцария не изменила своей позиции относительно принципов мирного урегулирования в Украине. Соответствующее заявление сделал посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Во-вторых, мы были на встрече, но в качестве наблюдателей. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции", - отметил Бауманн.

Видео дня

Дипломат подчеркнул, что Швейцария продолжает придерживаться позиции, что любая "мирная инициатива" в отношении Украины должна полностью уважать международное право, Устав ООН, а также территориальную целостность и суверенитет Украины.

Вместе с тем Швейцария считает "важным говорить о мире, когда идет война, которая вызывает огромные страдания и жертвы".

"Именно в соответствии с этой позицией Министерство иностранных дел Швейцарии решило участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами", - пояснил посол.

Швейцария и китайская мирная инициатива

Как писал УНИАН, в конце сентября пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо сообщил швейцарским СМИ, что Швейцария поддерживает инициативу Китая и Бразилии, поскольку она "призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта" и "предлагает альтернативу агрессивной риторике как с украинской, так и с российской стороны".

В тот же день на это заявление резко отреагировали в украинском МИДе. Там заявили, что "не понимают логику" швейцарской стороны, и отметили, что Киев не воспринимает мирные инициативы, которые не гарантируют восстановления территориальной целостности Украины.

Стоит заметить, что "мирный план", который еще весной пообещали совместно продвигать Бразилия и Китай, действительно декларирует уважение к территориальной целостности Украины. Однако при этом ни один пункт этого плана не содержит требований к выводу российских войск из Украины. Зато план призывает к прекращению боевых действий и переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: