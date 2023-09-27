С инициативой разрешить экспорт оружия в воюющие страны выступила малая палата парламента.

В парламенте Швейцарии не хватило голосов, чтобы одобрить реэкспорт оружия на территорию стран, которые находятся в состоянии войны, включительно с Украиной.

В рамках голосование лишь 48 депутатов проголосовали "за" такие правки в закон, сообщает Швейцарское телеграфное агентство. Остальные члены парламента - 135 депутатов - были против.

С соответствующей инициативой выступала малая палата парламента. Она предлагала дать разрешение на соответствующие реэкспорт странам, которые реализуют свое право на самооборону.

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Накануне парламент согласился продать 25 танков Leopard 2, проголосовав за вывод боевых машин из эксплуатации. Предполагалось, что эти машины купит немецкий концерн Rheinmetall для оборонных нужд Германии, а не для Украины, писала газета Neue Zürcher Zeitung.

Национальный совет Швейцарии отклонил реэкспорт оружия за границу

В июне 2023 года верхняя палата парламента Швейцарии одобрила правку в законодательство, предполагающие возможность реэкспорта оружия в воюющие страны. Ее подал Комитет по вопросам политики безопасности государства.

Однако следом соответствующие изменения должен был поддержать Национальный совет: "за" проголосовали 75 человек, а против - 98. Таким образом предложение отклонили.

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