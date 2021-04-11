Из-за проблем с ногами 76-летний президент Чехии Милош Земан начал передвигаться на инвалидной коляске.
Об этом он рассказал в интервью изданию Blesk.
Читайте такжеПрезидент Чехии сравнил беспорядки в Капитолии с МайданомПо словам Земана, состояние его ног неудовлетворительное, а пользоваться инвалидным креслом довольно удобно. Уже сейчас он передвигается на коляске в своей загородной резиденции, а также иногда в резиденции в Пражском Граде.
В дальнейшем он собирается использовать это средство передвижения и во время официальных мероприятий.
Милоша Земана избрали на пост президента в 2013 году, а в 2018-м переизбрали на второй президентский пятилетний срок. В последние годы глава государства неоднократно говорил в СМИ о проблемах со здоровьем, в частности о невропатии нижних конечностей и диагностированном диабете.
В августе прошлого года Земан упал и сломал руку после просмотра новостей по телевизору. Причину падения связали с больными ногами президента.
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