Чешский лидер отметил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в войне России с Украиной в 2024 году произойдут значительные сдвиги. Это будет связано с выборами в РФ и Соединенных Штатах Америки. Об этом он заявил в интервью для Seznam Zpravy.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - сказал Павел.

Чешский лидер отметил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит диктатор Владимир Путин, то в США исход не такой однозначный.

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"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - заявил он.

Он считает, что сейчас Путин надеется на победу Трампа на выборах, потому что "с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.

"Конечно, такая ситуация нам не выгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - добавил Павел.

Выборы в США - детали

Политическое положение президента Джо Байдена находится на самой слабой точке за время его президентства, и избиратели впервые отдали предпочтение его конкуренту Дональду Трампу.

Как показывает новый предвыборный опрос Wall Street Journal, Байден отстает от Трампа на 4 процентных пункта, 47% против 43%, в гипотетическом голосовании только с этими двумя кандидатами. Если к этому списку добавляются пять потенциальных сторонних и независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается до 6 пунктов, с 37% до 31%.

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