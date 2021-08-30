Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию.
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на два источника.
"Ярмыш покинула территорию РФ", - сказал один из них.
"Выехала в Хельсинки", - уточнил другой.
Читайте такжеНавальному предъявили в России новое обвинение
"Санитарное дело" и суд над Ярмыш
16 августа Преображенский суд Москвы назначил Ярмыш полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".
27 августа ее защита оспорила это решение. Если решение суда вступит в силу, Ярмыш запретят выезжать без разрешения за пределы Московской области, а также участвовать в массовых мероприятиях.
"Санитарное дело" возбудили в Москве после 23 января. В эти дни в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального.