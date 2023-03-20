Германский народ имеет в себе характерную черту, которая заметно роднит его с шекспировским героем.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию в чрезмерной нерешительности, когда необходимо сделать выбор между добром и злом. В том числе, в контексте российского вторжения в Украину.

Так, выступая в Университете Рупрехта и Карла в немецком Гейдельберге, Моравецкий затронул проблему низкой готовности Европы противостоять агрессору.

"Путин вторгся в Украину, потому что думал, что Европа ленива, слаба. Год спустя мы видим, что он ошибался, по крайней мере частично. Европа еще не умерла, пока мы живы. Но Европа еще не победила", – подчеркнул он.

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Моравецкий отдельно коснулся проблемы постоянной нерешительности Германии, которая "много колеблется" в вопросах помощи Украине.

"Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерегал: "Deutschland ist Hamlet", Германия – это Гамлет. Потому что Германия слишком много колеблется вместо того, чтобы четко стоять на стороне добра", – заявил Моравецкий.

Польский премьер отметил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер своей пророссийской политикой поставил под угрозу существование всей Европы. По его словам, стремление заполучить дешевые энергоресурсы было ужасной ошибкой.

"Если бы Украина была сосредоточена только на материальных благах, она бы давно подверглась российской агрессии. Вместо этого они задумались над собой как нацией", - сказал Моравецкий.

Война в Украине – позиция Германии

Германия десятилетиями была главным торговым партнером России в Европе. В значительной степени экономические успехи страны были построены на дешевых российских энергоносителях. Ради партнерства с Москвой Берлин даже закрыл глаза на аннексию Крыма и развернул строительство новых газопроводов.

При этом Германия всячески отказывалась помогать Украине оружием до полномасштабного вторжения РФ, ссылаясь на якобы плохой символизм того, что немецкое оружие будет снова воевать против русских на украинской земле. Однако потом выяснилось, что Германия не позволяла и другим странам НАТО помогать Украине оружием.

Даже сейчас Германию часто критикуют за крайнюю нерешительность в том, что касается помощи Украине. К примеру, именно Берлин несколько месяцев был главным "тормозом" в вопросе поставок западных танков Украине. За это Шольц неоднократно подвергался жесткой критике.

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