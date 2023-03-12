Поляки не скрывают, что строят самую мощную армию на континенте.

Польша создает самую сильную армию в Европе для того, чтобы ее никогда не пришлось использовать. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на открытии военных учений НАТО, сообщает "Польское радио".

"Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы она обладала достаточной силой сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать", – заявил он.

Моравецкий отметил, что Польша является участником самого сильного военного альянса в мире – НАТО. Но все равно страна намерена укреплять свои вооруженные силы.

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Премьер также призвал всех граждан к тому, чтобы они учились обращению с оружием – посещали стрельбища и учились стрелять.

Польша хочет создать сильнейшую армию в Европе

Польские власти открыто декларируют свои планы создать самую сильную армию на европейском континенте. С этой целью страна начала масштабное перевооружение своего войска, на что потратят огромные деньги.

Ранее также стало известно, что польский Генштаб пересмотрел стратегический план обороны страны. Вместо прежних планов обороняться по рубежам рек, сейчас поляки настроены драться даже за приграничные поселки.

Видимо, в этом же контексте Польша начала укреплять границу с Беларусью, которая является основным направлением возможного нападения на страну.

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