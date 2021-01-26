Кая Каллас / фото REUTERS

Во вторник, 26 января, правительство Эстонии возглавила 43-летняя Кая Каллас. Она стала первой премьер-министром в истории страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Каллас является представительницей "Партии реформ".

Премьер-министр уже заявила, что ее приоритетом станет преодоление кризиса в сфере здравоохранения.

Первое заседание нового правительства состоится уже 26 января в 14:00.

Стоит отметить, что Эстония стала первой в мире страной, где должности президента и премьер-министра занимают женщины. Президентом страны является Керсти Кальюлайд.

Что известно о Кае Каллас: справка УНИАН

Кая Каллас - политик и юрист, экс-европарламентарий. Она дочь Сиима Калласа, одного из основателей "Партии реформ", бывшего премьер-министра и экс-комиссара Европейского союза. Владеет эстонским, русским, финским и французским языками.

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Автор: УНИАН