Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Таким образом Эстония стала первой в мире страной, где должности президента и премьер-министра занимают женщины. Правительство только что возглавила Кая Каллас, а президентом страны сейчас является Керсти Кальюлайд.

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