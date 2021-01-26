Во вторник, 26 января, правительство Эстонии возглавила 43-летняя Кая Каллас. Она стала первой премьер-министром в истории страны.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Читайте такжеПремьер Эстонии объявил об отставке из-за коррупционного скандала
Каллас является представительницей "Партии реформ".
Премьер-министр уже заявила, что ее приоритетом станет преодоление кризиса в сфере здравоохранения.
Первое заседание нового правительства состоится уже 26 января в 14:00.
Стоит отметить, что Эстония стала первой в мире страной, где должности президента и премьер-министра занимают женщины. Президентом страны является Керсти Кальюлайд.
Что известно о Кае Каллас: справка УНИАН
Кая Каллас - политик и юрист, экс-европарламентарий. Она дочь Сиима Калласа, одного из основателей "Партии реформ", бывшего премьер-министра и экс-комиссара Европейского союза. Владеет эстонским, русским, финским и французским языками.
Другие новости на тему
- Президент Эстонии извинилась за министра, назвавшего премьера Финляндии "продавщицей"
- Президент Эстонии заявила, что республика не имеет территориальных претензий к соседям
- Глава МВД Эстонии ушел в отставку из-за заявлений о сфальсифицированной победе Байдена
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram