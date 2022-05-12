Спикер Путина утверждает, что приграничные районы РФ нужно укреплять из-за "обстрелов" с украинской территории.

Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ нужно укреплять районы, которые граничат с Украиной.

России нужно дополнительно укреплять приграничные районы из-за якобы обстрелов со стороны Украины в Белгородской области, приводит ТАСС слова пресс-секретаря Путина.

"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым (принять - Ред.) дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - заявил Песков.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты в ряде населенных пунктов, а потом атаковал и мирных жителей. Оккупанты, в частности, бомбили Харьков, Сумы, Николаев, Днепр, Кривой Рог и Мариуполь.

По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе уже погибли более 20 тысяч человек.

Позже появилась информация, что в Белгородской области РФ были взрывы. В частности, в Белгороде горела нефтебаза. Местные власти сообщили о двух пострадавших. Также в Белгородской области горел склад с боеприпасами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина будет защищаться от России любыми способами, даже нанесением ударов по российским базам и складам.

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