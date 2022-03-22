Французское правительство является главным акционером компании.

Французский автопроизводитель Renault возобновил работу своих заводов в России.

Об этом сообщает The Guardian.

После вторжения России в Украину компания заявляла о приостановке производства авто в РФ, сославшись на логистические проблемы. Однако решение Renault возобновить производство получило поддержку французского правительства, которое является главным акционером, согласно источникам Reuters.

Renault владеет контрольным пакетом в 2/3 акций российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" с конца 2016 года, после того как в 2007 году впервые инвестировала в тогдашней быстрорастущий рынок.

Это создает дополнительные проблемы в решении США, Британии и стран ЕС экономически изолировать агрессора.

С 28 февраля, начала полномасштабной войны РФ против Украины, международные компании начали массово уходить с российского рынка – некоторые из солидарности, некоторые – в связи с наложенными Западом санкциями против страны-агрессора.

Из-за чего в Госдуме РФ пригрозили национализировать имущество иностранного бизнеса. Те же компании, которые вопреки агрессии РФ остались в стране, были раскритикованы высшим руководством Украины.

Украинцев призвали не покупать товары таких компаний и всячески бойкотировать их появление на полках маркетов.

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