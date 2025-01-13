Общие потери РФ в результате ударов украинских БПЛА составляют 800 тысяч тонн горючего.

Силы обороны Украины благодаря ударам по резервуарам российских нефтеперерабатывающих предприятий уменьшили возможности государства-агрессора на 900 вылетов стратегических самолетов, сообщил авиаэксперт и производитель средств РЭБ Анатолий Храпчинский в интервью Украинскому радио.

Он рассказал, что Украина изначально имели высокоточные БПЛА, которые "активно работали по НПЗ и приводили или к потере возможности переработки или к существенным повреждениям, например в Энгельсе".

"Общие потери РФ составляют 800 тысяч тонн горючего, что равно около 900 вылетам групп из 21 стратегического самолета Ту-125 и Ту-160. Это те самолеты, которые выполняют массированные обстрелы территории Украины. То есть мы уменьшили их способности на 900 вылетов благодаря попаданиям в эти резервуары", - пояснил эксперт.

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Также он отметил, что в Украине нет единого решения для противодействия вражеским управляемым авиабомам (КАБам).

"Мы недавно получили NASAMS, которые нам обещала Канада два года назад. Если нам обещают передать 10 IRIS-Т или 12 систем ПВО, то это не значит, что они сразу станут на боевое дежурство", - подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, для противодействия КАБам "недостаточно только усиления авиационной составляющей", нужно усиливать и наземные системы, "которые позволили бы чувствовать себя более уверенно в воздухе нашей авиации":

"Дополнительно нужно говорить о системах, которые бы позволили самостоятельно фиксировать или получать разведывательные данные по взлету, подлету российских самолетов, которые намерены сбрасывать авиационные бомбы".

Храпчинский подчеркнул, что нет единого решения для противодействия КАБам - "здесь должен быть комплексный подход".

Удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в результате удара по нефтебазе в Энгельсе Саратовской области РФ 8 января 2025 года уничтожено 800 тысяч тонн топлива для аэродрома. Там полностью сгорели три резервуара по 120 000 кубов. Кроме того, шесть резервуаров получили серьезные повреждения.

После попадания по нефтебазе в Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации. Также сообщалось, что в результате ликвидации пожара двое погибших - это работники пожарной службы.

Также 11 января горел нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в российском городе Нижнекамск (Татарстан). В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили о "прилете" по заводу и добавили, что это уже не первое попадание в этот НПЗ.

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