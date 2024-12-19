Новошахтинский НПЗ не впервые пылает после атаки.

В Ростовской области РФ прогремели взрывы. Местные телеграм-каналы сообщали об атаке дронов и работе ПВО.

Один из пабликов пишет о попадании по территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Отмечается, что сирена на севере Ростова не замолкала 15 минут.

"Плохие новости из Новошахтинска. ВСУ попали по НПЗ. Дронов было очень много", – говорится в одном из постов.

Видео дня

По сообщениям подписчиков телеграм-канала, "цели сбивают до сих пор, и звучат взрывы".

Официальных комментариев со стороны российских властей по атаке на Новошахтинский НПЗ пока не было. Тем временем в сети распространяют видео с сильным пожаром на территории предприятия.

Отметим, что Новошахтинский НПЗ подвергается атаке не впервые. Он был поражен в июне 2024 года. Российские захватчики потеряли 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, сообщали тогда в Генштабе ВСУ.

Атаки по Ростовской области

В Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Речь идет о ФКП "Комбинат Каменский". Это предприятие занимается, в частности, производством ракетного топлива, изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

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