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В Чехии 11 человек стали жертвами масштабного пожара в многоэтажке

12:54, 09 августа 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает DW .

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Отмечается, что пожар возник на 11-м этаже 13-этажного здания в городе Богумин, расположенном примерно в 300 километрах к востоку от столицы страны, Праги.

По словам спасателей, пожар быстро распространился, выгорел целый этаж дома.

В результате пожара погибли 6 человек, в том числе трое детей, а также одна собака. Еще 5 человек погибли, прыгнув с 12 этажа при попытке спастись от огня.

Кроме того, еще 13 человек получили ранения, в том числе двое пожарных и один полицейский.

В полиции предполагают, что причиной возгорания мог быть умышленный поджог, в связи с этим уже задержали подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в чешском городе Яблонец-над-Нисой 11 патрулей полиции разнимали две семьи , которые устроили драку.

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