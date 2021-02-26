скриншот
Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена, в прошлом – повара Путина, Евгения Пригожина.
Соответсвующая информация размещена на официальном сайте ФБР.
Читайте такжеЕС ввел санкции против "повара Путина"
Как сообщается, за информацию, которая поможет задержать Пригожина, обещают вознаграждение в 250 тысяч долларов.
Евгения Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества, направленного против США.
Евгений Пригожин: что известно о "поваре Путина"
- Евгений Пригожин фигурировал в деле о российском вмешательстве в выборы в США, которое расследовал специальный прокурор Роберт Мюллер. В частности, его обвиняют в организации так называемой «фабрики троллей», которые пытались помочь Дональду Трампу одержать победу. В 2019 году американский Минфин наложил ограничения на его яхты и несколько частных самолетов.
- Соратника Путина Евгения Пригожина неоднократно связывали с финансированием частной военной компании «Вагнера», СМИ называли его спонсором боевиков.
- ЧВК "Вагнера" известна жестоким обращением с военными пленными и мирными жителями. Самых боевиков не раз обнаруживали в горячих точках мира после публикации в сети их зверств. Некоторые из членов компании этого даже не скрывали.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram