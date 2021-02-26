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Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена, в прошлом – повара Путина, Евгения Пригожина.

Соответсвующая информация размещена на официальном сайте ФБР.

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Как сообщается, за информацию, которая поможет задержать Пригожина, обещают вознаграждение в 250 тысяч долларов.

Евгения Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества, направленного против США.

Евгений Пригожин: что известно о "поваре Путина"

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Перевод: Екатерина Лиманская