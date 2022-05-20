Под влиянием международных санкций экономика страны-оккупанта продолжает стабильно разрушаться, банкротятся предприятия.

Объемы поставок в РФ ноутбуков, смартфонов и телекоммуникационного сетевого оборудования из Китая резко уменьшились, несмотря на то, что китайские власти не вводили против России никаких санкций.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"После введения санкций резко сократилось поступление в Россию китайских технологий: поставки ноутбуков из Китая в Россию в марте упало, по сравнению с февралем, на 40%; импорт смартфонов сократился на 2/3; импорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98%", - сказано в сообщении. (Власти КНР не вводили против РФ никаких санкций - УНИАН).

Также отмечается, что под влиянием международных санкций экономика страны-оккупанта продолжает стабильно разрушаться.

"Бравурные заявления руководства Кремля о финансовом росте РФ, улучшении благосостояния россиян и "все идет по плану" противоречат прогнозам их же Министерства экономики. Чиновники оценили спад экономики к концу 2022 года на уровне 8,8%", - отмечают в украинской разведке.

При этом указано, что по самым оптимистичным для страны-агрессора сценариям, добыча нефти снизится на 9,3%, газа на 5,5%. Также на 20% уменьшатся объемы экспорта нефтепродуктов и на 10% - газа.

Кроме того, Bank of New York уведомил владельцев российских евробондов, что из-за санкций Евросоюза отказывается выполнять функции доверительного управляющего этих бумаг. Также Deutsche Bank прекратил работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета. В ГУР отмечают, что такие действия могут повлечь проблемы при переводах россиянами средств за границу. При этом напоминается, что ранее подобное решение приняла группа Raiffeisen, а французская группа Societe Generale завершила сделку по продаже "Росбанка" и всех своих российских активов.

В управлении разведки также отмечают, что война против Украины привела к негативным последствиям и для малого бизнеса в РФ. В марте и апреле в России зарегистрировано более 60 тысяч дел о банкротстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину мая более 1,4 тыс. иностранных компаний из 70 стран, работающих в 55 отраслях экономики, сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России.

По оценкам экспертов Киевской школы экономики, уровень падения экономики России вследствие войны и санкций на сегодня составляет от 8,5% до 11%.

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