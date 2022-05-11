Переговоры о мире в Украине нужно вести "с позиции силы", считает высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель эмоционально высказался в защиту поставки оружия Украине.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), сообщает Deutsche Welle.

Боррель раскритиковал тех, кто утверждает, что поставки вооружений украинцам лишь затягивают войну.

"Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли то, как закончится эта война? Неужели украинцы должны упасть на колени, растерзанные россиянами? Вы этого хотите?"- подчеркнул Боррель.

Он добавил, что войны заканчиваются мирными переговорами, однако переговоры о мире нужно вести "с позиции силы", и задача сейчас состоит именно в том, чтобы "привести украинцев к такой позиции".

В интервью FAZ Боррель также раскритиковал то, что Евросоюз при принятии многих решений обязан руководствоваться принципом единодушия стран-членов ЕС. "Право вето функционировало с шестью членами, но не сегодня с 27 странами и не завтра, когда в ЕС, возможно, будут 33 государства. Это становится все сложнее", - отметил глава европейской дипломатии.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. Ряд стран Запада, в частности государства-члены ЕС и США, решили поддержать Украину и предоставили ей вооружение.

9 мая стало известно, что американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине, который позволит Штатам оперативно предоставлять нашему государству оружие для защиты от агрессии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: