Канцлер Германии отметил, что президент России поставил под угрозу мир в Европе.

Германия продолжит поставки оружия Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конгрессе Федерации немецких профсоюзов.

По его словам, из-за позиции России, Германия продолжит поставки оружия Украине.

"И да, Германия также поставляет Украине большие партии вооружения, как и все наши друзья и партнеры в Европе и Северной Америке. Здесь в стране это не безоговорочно, ведь как может быть иначе, если мы на протяжении многих лет не поставляли оружие в зоны конфликтов. Но Путин не оставил нам другого выбора", - сказал канцлер.

Шольц отметил, что президент России поставил под угрозу мир в Европе.

"И это ему не сойдет с рук. Вот почему мы помогаем Украине", - подчеркнул Шольц.

Канцлер заявил, что Путин отказался от принципа нерушимости границ в Европе "ради своего реваншистского проекта Российской империи".

"Принять это означало бы не только отказаться от жертв. Это означало бы поощрение агрессора в его преступной деятельности", - отметил Шольц.

По словам канцлера, Германия и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с Российской Федерацией.

Ранее после встречи лидеров стран "Большой семерки" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя.

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