Примечательно то, что название изменят на том участке, на котором находится посольство РФ в Латвии.

Рижская дума поддержала Украину, которая противостоит военной атаке со стороны России, и приняла решение переименовать одну из улиц в честь героизма украинского народа. Примечательно то, что название изменят на том участке, на котором находится посольство Российской Федерации в Латвии.

Отныне улица "Антонияс" будет носить название "Независимость Украины". Об этом сообщили на официальном аккаунте думы Риги в Twitter.

"Чтобы выразить самую сильную поддержку героической борьбе украинского народа, Рига переименует участок улицы Антонияс, на котором находится Посольство Российской Федерации в Латвии, в улицу Независимости Украины", – говорится в посте.

Ранее российское посольство в Вильнюсе изменило адрес на "Героев Украины".