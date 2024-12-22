Дополнительно в городах проверят барьеры, которые должны предотвращать проезд автомобилей на территорию рождественских рынков.

После теракта на рождественском рынке в Магдебурге полиция Германии усилит свое присутствие на таких локациях.

В Берлине, как сообщила сенатор по внутренним делам Ирис Шпренгер, на ярмарках будет больше правоохранителей, пишет BILD. В Гессене также усиливают меры безопасности. По словам министра внутренних дел Романа Позека, уровень присутствия полицейских и так біл вісоким, а теперь будет еще большим.

Дополнительно в немецких городах проверят барьеры, которые должны предотвращать проезд автомобилей на территорию рождественских рынков.

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Теракт на ярмарке в Магдебурге

В результате нападения травмы получили более 200 человек, пятеро из них умерли. По предварительной информации, уроженец Саудовской Аравии Талеб А. врезался в людей на арендованной машине. Нападавший известен критикой ислама.

По информации издания Spiegel, в ноябре и декабре Талеб А. неоднократно приезжал в Магдебург и останавливался в гостинице Maritim. Возможно, во время этих визитов он занимался подготовкой атаки. Издание ссылается на источники в службах безопасности, которые расследуют возможные связи мужчины и мотивы его поступка.

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