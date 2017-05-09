В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали еще одного офицера Бундесвера

По делу о подготовке теракта в Германии задержали еще одного офицера Бундесвера. 27-летнего старшего лейтенанта Максимилиана Т. задержали во время проведенной во вторник, 9 мая, спецоперации полиции в Келе (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

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Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии, передает «Немецкая волна».

Задержанному вменяют, что тот из "правоэкстремистских соображений" действовал совместно с товарищем по службе Франко А. Последний, по данным следствия, выдавал себя за сирийского беженца и, действуя из ксенофобских побуждений, готовил вместе с задержанным в апреле Матиасом Ф. террористическое нападение.

Объектом нападения должен был стать высокопоставленный политик или знаменитости, привлеченные к работе с беженцами и мигрантами. В качестве вероятных жертв рассматривались бывший президент Германии Йоахим Гаук и министр юстиции ФРГ Гайко Маас, отметили следователи. Именно Франко А. должен был взять на себя совершение нападения, пояснили в прокуратуре.

Предварительное расследование по делу старшего лейтенанта Франко А. началось в конце января, после того как в туалете венского аэропорта был обнаружен пистолет калибра 7,65 мм. 3 февраля он вернулся, чтобы забрать спрятаное оружие, и был задержан австрийскими властями. После этого против него возбудили уголовное дело.