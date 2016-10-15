Спецслужба США перехватила телефонные разговоры сирийца, который планировал теракт в Германии – СМИ

Об этом пишет DW.com со ссылкой на немецкие масс-медиа.

Ключевое указание на то, что покойный сирийский беженец Джабер аль-Бакр планировал теракты в Германии, предоставила одна из американских спецслужб. Об этом сообщила в пятницу, 14 октября, газета Welt am Sonntag. По данным издания, спецслужба перехватила телефонные разговоры подозреваемого в терроризме 22-летнего сирийца с контактным лицом от "Исламского государства" (ИГ) в Сирии и проинформировала об этом немецкие органы безопасности.

В одном из перехваченных разговоров речь шла об изготовлении взрывчатки и потенциальные цели теракта. В частности, Аль-Бакр сказал собеседнику, что "большой аэропорт в Берлине" - "лучший, чем поезда", пишет газета со ссылкой на следователей.

Также выяснилось, что несколько недель назад Аль-Бакр вел наблюдение за одним из двух берлинских аэропортов, сообщают RBB (Радио Берлин-Бранденбург) и газета Berliner Morgenpost. По этим данным, во второй половине сентября мужчина провел одну ночь в немецкой столице и, вероятно, встречался с контактным лицом от ИГ.

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Брат сирийца Алаа аль-Бакр тем временем заявил Der Spiegel, что Джабер аль-Бакр радикализовался в Германии. Как пишет издание, подозреваемого "зазомбировал" берлинский имам.

Джабера аль-Бакра задержали в ночь на понедельник, 10 октября. Его сдали полиции другие сирийские беженцы в Лейпциге, у которых мужчина попросился переночевать. Перед заключением подозреваемого под стражу правоохранители Саксонии признали его склонным к самоубийству. Впоследствии 22-летнего подозреваемого нашли повешенным в камере. Прокуратура подтвердила, что он наложил на себя руки. В связи с тем, что подозреваемого не уберегли от самоубийства, в ФРГ разгорелся скандал. Власти Саксонии отвергли критику в свою сторону.