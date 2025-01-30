В Украине разочарованы, что словацкий премьер Роберт Фицо выступает рупором Кремля.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Словакии в Украине Павела Виздала, которому было высказано решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В частности, заместитель министра Александр Мищенко выразил глубокое разочарование тем, что премьер-министр Роберт Фицо сейчас выступает рупором Кремля и, пренебрегая принадлежностью Словацкой Республики к Европейскому Союзу, прибегает к алогичным действиям.

Кроме того, заместитель министра отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы, особенно в контексте беспрецедентной агрессии России против Украины, и наносят серьезный ущерб не только традиционно хорошим отношениям между Украиной и Словакией, но и подрывают единство Европейского Союза и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору.

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"Недопустимы попытки правительства Словакии сохранять зависимость от поставок российских энергоносителей вопреки совместной работе ЕС и европейских партнеров по снижению такой зависимости и диверсификации источников энергии, а также игнорируя доводы украинской стороны о лишении России средств финансирования террора против Украины и украинского народа", - говорится в сообщении.

В этой связи, официальную Братиславу призвано прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу и развитию добрососедских отношений между нашими странами и народами.

Обострение отношений между Украиной и Словакией

Как сообщал УНИАН, 29 января стало известно, что на фоне обострения дипломатической ссоры между Украиной и Словакией, словацкий МИД выразил протест украинскому послу в Братиславе Мирославу Кастрану. Непосредственным поводом для такой реакции стало заявление МИД Украины, в котором Фицо посоветовали не искать врагов Словакии в Украине и "посмотреть в зеркало".

28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом его государства.

Отдельно Зеленский отреагировал на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо заблокировать помощь от ЕС, если Киев не возобновит транзит российского газа. В частности, он напомнил о решении президента США Дональда Трампа относительно экспорта сжиженного газа в Европу. Президент Украины напомнил словацкому премьеру, что за российский газ надо платить не только деньгами, но и независимостью и суверенитетом.

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