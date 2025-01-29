Президент напомнил словацкому премьеру, что за российский газ надо платить не только деньгами, а еще и независимостью и суверенитетом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо заблокировать помощь от ЕС, если Киев не возобновит транзит российского газа. В частности, он напомнил о решении президента США Дональда Трампа относительно экспорта сжиженного газа в Европу.

"Несколько дней назад президент Трамп принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG, в том числе в Европу. Это то, что нужно для безопасности и стабильности – больше энергоресурсов от партнеров для Европы", – написал президент в соцсети Х.

Как подчеркнул Зеленский, за американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить еще и независимостью и суверенитетом. Он добавил, что многие в Европе через это уже прошли и "выбрали сохранение своей независимости и суверенитета":

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"Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы".

Угрозы Фицо из-за остановки транзита газа

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, после решения Украины о прекращении транзита газа из РФ заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в Европейский союз.

Кроме того, Фицо назвал Зеленского врагом своего государства. Он требует, чтобы Киев продолжил транзит российского газа по своей территории – и планирует обсудить это с Европейской комиссией 30 января.

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