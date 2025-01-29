В Братиславе считают, что украинские политики вмешиваются во внутренние дела Словакии.

На фоне обострения дипломатической ссоры между Украиной и Словакией, словацкий МИД выразил протест украинскому послу в Братиславе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня Министерство иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики вызвало Посла Украины в Словакии Мирослава Кастрана, которому выразило решительный протест против заявлений украинской стороны, которые мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики", - говорится в заявлении.

Словацкое издание Dennik N пишет, что непосредственным поводом для такой реакции стало вчерашнее заявление МИД Украины, в котором Фицо посоветовали не искать врагов Словакии в Украине и "посмотреть в зеркало". Также украинские дипломаты тогда заявили, что "Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой".

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Украинско-словацкий дипломатический конфликт

Как писал УНИАН, накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом его государства. Все из-за того, что Украина не хочет транспортировать российский газ. Именно на это заявление в украинском МИДе и дали Фицо совет поискать врагов Словакии в зеркале.

Несколькими днями ранее Фицо раскритиковал Зеленского, обвинив его в поддержке народных антиправительственных протестов, которые охватили Словакию. Все из-за того, что украинский президент написал в Твиттере короткий пост: "Братислава - это не Москва. Словакия - это Европа" и репостнул фото с протестов в словацкой столице. Из-за этого Фицо обвинил Зеленского в "неадекватном вмешательстве во внутренние дела Словацкой Республики".

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