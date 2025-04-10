Председатель ЕК назвала это решение важным шагом на пути к стабилизации мировой экономики.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила одобрение в связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить пошлины на 90 дней, пишет Politico.

"Я приветствую заявление президента Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики", — заявила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что ЕС по-прежнему привержен конструктивным переговорам с Соединенными Штатами для достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Испании Педро Санчес также позитивно отреагировали на решение Трампа.

"Давайте извлечем максимум пользы из следующих 90 дней", — сказал Туск.

По словам Мерца, новые меры, объявленные США, продемонстрировали преимущества европейского единства, в то время как Санчес сказал, что они "похоже, открывают дверь для переговоров и, таким образом, для соглашения между странами".

"Европейская комиссия теперь выделит необходимое время для оценки этого последнего события в тесном сотрудничестве с нашими государствами-членами и промышленностью, прежде чем принять решение о следующих шагах", — заявил представитель Комиссии по торговле Олоф Гилл.

Пошлины Трампа

Напомним, в среду Трамп резко изменил свой курс та торговую войну, объявив о приостановке жестких пошлин на 90 дней.

В то же время Трамп сохранил 10-процентные пошлины почти для всех стран, а также радикальные меры в отношении металлов. Он также увеличил пошлины против Китая до 125 процентов.

Издание WSJ пишет, что американский лидер надеется, что сможет заставить Пекин пойти на сделку, но пока мало признаков того, что китайский лидер Си Цзиньпин готов уступить.

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