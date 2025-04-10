Столкновение втягивает две крупнейшие экономики мира в конфликт, из которого нет выхода.

Президент США Дональд Трамп приостановил введение глобальных пошлин против десятков стран, но повысил их в отношении Китая. Американский лидер надеется, что он сможет заставить Пекин пойти на сделку.

Издание The Wall Street Journal пишет, что пока мало признаков того, что китайский лидер Си Цзиньпин готов уступить. До сих пор Пекин отвечал на каждый раунд повышения пошлин со стороны США, повышая их на американские товары и нападая на американские компании. Это, скорее всего, означает рост цен для американских потребителей и втягивает две крупнейшие экономики мира в конфликт, из которого нет четкого выхода.

По словам источников, для Си уступка США под давлением - это не выход. Китайский лидер будет отвечать на эскалацию Трампа, применяя жесткий подход, который делает затяжную борьбу еще более вероятной.

Видео дня

"Китай вряд ли изменит свою стратегию: стоять твердо, оказывать давление и позволять Трампу переигрывать. Пекин считает, что Трамп воспринимает уступки как слабость, поэтому уступки только усиливают давление", - говорит Дэниел Рассел, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, ныне работающий в Институте политики Азиатского общества.

Похоже, что Трамп и Си идут по пути войны, и китайское правительство готово принимать меры в ответ на любые дальнейшие эскалационные шаги Вашингтона. По словам советников, Трамп считает, что должен вести переговоры с Пекином с позиции силы.

Изоляция Китая

Одним из возможных шагов США может стать попытка изолировать Китай путем достижения более выгодных торговых условий с другими странами, в том числе в Азии, и решение Трампа приостановить введение повышенных пошлин в отношении десятков стран может помочь в этом.

"Это плохой сценарий для Китая. Все остальные заключают сделку с США и продолжают торговать с ними", - говорит Эван Медейрос, бывший высокопоставленный чиновник по национальной безопасности в администрации Обамы и профессор Джорджтаунского университета. "Китай оказывается в изоляции и сталкивается с еще большим давлением".

Пекин, однако, стремится извлечь выгоду из проблем, которые пошлины Трампа создали в отношениях с давними партнерами.

По словам аналитиков, у Китая есть ряд инструментов для причинения экономической боли США. Помимо дальнейшего повышения собственных пошлин Китай может рассмотреть возможность прекращения поставок критически важных редкоземельных минералов.

Пекин также может продолжить обхаживать других торговых партнеров США, стремясь использовать извилистую торговую политику Трампа, чтобы позиционировать себя как более надежного партнера и потенциально вытеснить США с важнейших мировых рынков, в том числе в Европе.

Китай захватит рынки

Поскольку новые пошлины США делают американский рынок практически закрытым для китайской продукции, еще больше китайских товаров будет перенаправлено в страны Европы и Азии, где лидеры уже обеспокоены этой ситуацией из-за угрозы для рабочих мест. Кроме того, Пекин сильно разозлил Европу, поддержав Москву в вопросе полномасштабного вторжения России на Украину.

В отличие от прошлых кризисов, Си и китайское правительство имеют преимущество – они могут четко обвинить Трампа в развязывании торговой войны, что, возможно, поможет Пекину заручиться поддержкой китайской элиты и части мирового сообщества.

Пошлины Трампа в отношении Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин практически на весь импорт. В частности, на импорт товаров из Китая размер пошлины установили в размере 34% в дополнение к тому, что уже было.

После этого Китай ввел дополнительные 34% пошлины на американские товары как ответ на американские тарифы. Тогда Трамп поднял таможенную ставку для товаров из Китая до 104%. В ответ Китай отреагировал на это еще одним поднятием пошлины на американские товары - до 84%.

9 апреля Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных пошлин для 75 стран. В этот период для них будет действовать пошлина в 10%. Для Китая, по словам Трампа, пошлины увеличиваются еще больше - со 104% до 125%.

Вас также могут заинтересовать новости: