Неопределенность сохраняется даже после "капитуляции Трампа перед рынками".

Решение президента США Дональд Трамп о 90-дневной паузе в введении дополнительных пошлин в отношении стран, готовых к переговорам, привело к резкому росту акций. Этот шаг восприняли как отказ от полномасштабной торговой войны.

Издание Financial Times пишет, что американские акции подскочили сразу после заявления Трампа, а индекс S&P 500 вырос на 9,5%. При этом японский индекс Topix вырос на 8%, а тайваньский Taiex - на 9,3%. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 5,5% в начале торгов, немецкий Dax поднялся на 8,3%, а FTSE 100 - на 6,1%.

Масштабное ралли американских акций увеличило рыночную стоимость S&P 500 примерно на 4,3 трлн долларов. 10 апреля стало лучшим для индекса с 2008 года, а для Nasdaq с 2001 года - индекс поднялся аж на 12%.

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Распродажа государственных долговых обязательств США - основы мировой финансовой системы - ослабла после решения Трампа и аукциона казначейских обязательств, который показал высокий международный спрос. Доходность 10-летних облигаций, которая в среду выросла на 0,24 процентных пункта, завершила день в Нью-Йорке ростом на 0,08 процентных пункта до 4,35%.

Банки Уолл-стрит предупреждали, что пошлины приведут экономику США к рецессии, одновременно повышая инфляцию и безработицу.

При этом Reuters пишет, что на фоне обострения между США и Китаем золото подорожало более чем на 1% на фоне обострения торговой войны между США и Китаем. Так, спотовое золото выросло на 1,2% до 3 120,01 доллара за унцию, а американские фьючерсы на золото выросли на 1,9% до 3 137,20 доллара.

"Если мы вступим в период медленного роста, что является нашим базовым сценарием, мы считаем, что ставки в конечном итоге снизятся и подтолкнут золото к росту, поскольку инфляционные проблемы все еще будут с нами большую часть года из-за влияния пошлин. В конечном итоге мы увидим 3 200 долларов, возможно, к концу месяца, если не раньше", - считает аналитик Marex Эдвард Меир.

Золото подорожало более чем на 18% за 2025 год, чему во многом способствовали пошлины Трампа, ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и Украине, активные покупки центральных банков и рост инвестиций в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Если инфляционное давление заставит ФРС повышать процентные ставки, металл потеряет привлекательность.

Стоит отметить, что спотовое серебро подорожало на 0,7% до 31,24 доллара за унцию, платина выросла на 0,2% до 938,95 доллара, а палладий подешевел на 0,6% до 926,41 доллара.

Пошлины Трампа - последние новости

9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных пошлин для 75 стран. В этот период для них будет действовать пошлина в 10%. Исключением стал Китай. По словам Трампа, пошлины для Пекина увеличатся со 104% до 125%.

Издание WSJ пишет, что американский лидер надеется, что сможет заставить Пекин пойти на сделку, но пока мало признаков того, что китайский лидер Си Цзиньпин готов уступить.

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