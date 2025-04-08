Министр финансов США надеется, что Японии будет предоставлен приоритет.

Почти 70 стран обратились к Соединенным Штатам Америки с просьбой помочь восстановить баланс в мировой торговле после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Такое заявление в эфире Fox News сделал министр финансов США Скотт Бессент.

"От имени президента я рад присоединиться к Офису торгового представителя США для начала переговоров с Японией, поскольку мы работаем над воплощением президентского видения новой золотой эры глобальной торговли", - сказал Бессент.

Министр надеется, что Японии будет предоставлен приоритет в переговорах, поскольку эта страна быстро откликнулась. Он подчеркнул, что государство является важным военным и экономическим союзником США.

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"США многое связывает с ними. Это будет очень насыщенный период. Если президент Трамп снова обеспечит себе максимальные переговорные возможности, и как только он достигнет максимального влияния, он будет готов начать переговоры", - отметил он.

Реакция на пошлины Трампа

Как писал УНИАН, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении сокрушительных пошлин США на импорт, которые, как он отметил, должны усилить конкуренцию и снизить цены.

В ответ на негативную реакцию мирового сообщества и самих американцев он также заявил, чтобы те "не были паникерами". Он также подтверждал, что правительства стран со всего мира уже пытаются договориться с Вашингтоном о лучших условиях взаимной торговли.

А тем временем из-за пошлин Трампа мировые рынки начали лететь в пропасть. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали, а акции Tesla снизились до рекордного минимума. Из-за этого владелец компании Илон Маск прямо просил Трампа отменить новые пошлины.

Также поступила информация о том, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поедет к Трампу, чтобы обсудить сокращение пошлин.

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