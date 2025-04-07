Встреча президента США и премьер-министра Италии должна состояться 16 апреля.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить сокращение взаимных пошлин до 10%. Издание Corriere della Sera пишет, что переговоры должны состояться 16 апреля.

Отмечается, что предложение возвращения к нулевым пошлинам Трамп вряд ли примет, а вот уровень в 10% - более реалистичная цель.

Издание напомнило, что недавно еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявлял, что было бы хорошо, если бы те, кто имеет хорошие отношения с Трампом, "способствовали диалогу" между США и ЕС, а Мелони - единственная среди европейских лидеров, у кого такие отношения с президентом Соединенных Штатов.

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В материале говорится, что премьер Италии планирует поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен еще до поездки в США, и, вероятно, встретится с ней после возвращения. Также издание отметило, что фон дер Ляйен имеет все основания надеяться на успешные результаты предстоящей встречи.

"Опасения некоторых европейских лидеров, что Мелони будет пытаться договориться о "скидках" только для Италии (например, в сфере агропромышленности), похоже, не имеют оснований... Переговоры вне ЕС считаются неприемлемыми", - отмечается в публикации.

Новые пошлины Трампа: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 2 апреля Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин США для других стран. Он заявил, что пошлины вернут "золотой век" в Штаты, в частности приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США. В своем выступлении американский лидер показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США ввели против других стран.

5 апреля Трамп сообщил, что он обсуждает смягчение предложенных пошлин с представителями Вьетнама, Индии и Израиля. Он заявил, что он открыт для переговоров о тарифах. "Каждая страна звонила нам. В этом и заключается привлекательность того, что мы делаем: мы ставим себя на место водителя. Пока они дают нам что-то хорошее", - сказал президент США журналистам.

Впоследствии СМИ со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента сообщили, что более 50 стран готовы к переговорам с Трампом по новым пошлинам. Ни Бессент, ни другие официальные лица не назвали этих стран и не сообщили подробностей переговоров. Однако, отмечалось, проведение одновременных переговоров с таким количеством стран может потенциально создать огромную материально-техническую проблему для администрации Трампа.

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