Принц Гарри посетил Львов и обратился к украинцам

Герцог Сассекский заявил, что Украина выиграет войну и добьётся успеха.

Принц Гарри, герцог Сассекский, в четвертый раз посетил Украину. В воскресенье, 15 ноября, о приезде королевского лица во Львов сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Козицкий рассказал, что принц Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове. Он лично поддержал украинских воинов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

"И это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь он приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений", – отметил глава Львовской ОГА.

Видео дня

Он сообщил, что по итогам этих соревнований будет сформирована сборная из 60 ветеранов и военнослужащих, которые будут представлять Украину на международных Играх Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году.

"Благодарю принца Гарри за эту поддержку наших людей. Очень ценно, что у Украины и наших воинов есть такие друзья", – отметил Козицкий.

Во время выступления на конференции, посвященной лечению и реабилитации людей с военными травмами, герцог Сассекский заявил, что Украина победит в войне и станет успешным государством благодаря опыту, который она приобретает сейчас.

"Вы выиграете войну, а затем станете успешными, поскольку усвоите уроки прошлого", – заявил он.

По словам принца Гарри, раньше международные партнеры приезжали в Украину, чтобы делиться своими знаниями и опытом, но теперь ситуация изменилась, поскольку украинские специалисты работают в условиях войны, с которыми не сталкивались другие страны.

"Уроки, извлеченные здесь, должны быть услышаны во всем мире", – считает он.

Герцог Сассекский подчеркнул важность единства украинского общества после окончания войны. По его мнению, между ветеранами, ранеными военными и гражданскими лицами не должно быть разделения, ведь все они вместе преодолевают последствия войны.

Принц Гарри в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 23 апреля 2026 года принц Гарри посетил Киев с неофициальным визитом. Своим приездом он хотел напомнить людям по всему миру, с чем столкнулись украинцы, и поддержать тех, кто выполняет "необычайную работу в невероятно сложных условиях". Как и все другие иностранные гости, в столицу Украины он прибыл на поезде.

Также мы писали, что во время выступления на Киевском форуме по безопасности герцог Сассекский заявил, что российский диктатор Владимир Путин добивается ограниченных успехов на поле боя и не сможет выиграть войну в Украине. Он обратился к главе Кремля с призывом остановить войну, чтобы предотвратить страдания украинцев и россиян. Принц Гарри подчеркнул, что чем дольше длится эта война, сопровождающаяся огромными потерями и ограниченными успехами, тем очевиднее становится, что "этот путь не приносит победы, а лишь приводит к еще большим потерям".

Вас также могут заинтересовать новости: