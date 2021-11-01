Поджигатель пытался бросить несколько зажженных "коктейлей", однако его вовремя остановил прохожий, выбив бутылку из рук.

В Нью-Йорке (США) посетитель бросил "коктейль Молотова" в магазин.

Как сообщает городской пожарный департамент, правоохранители задержали 38-летнего Джоэла Мангала за поджог бруклинского магазина 30 октября.

Сам поджог зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как мужчина около входа в магазин поджигает и бросает в него "коктейль Молотова". Зажигательная смесь попадает на прилавки, внутри начинается пожар. В это время поджигатель пытается кинуть еще один зажженный "коктейль", однако его останавливает прохожий, выбивая бутылку из рук.

По словам спасателей, быстрое реагирование пожарных позволило своевременно потушить огонь и оказать медицинскую помощь одному пострадавшему.

Издание New York Post пишет, что мужчина якобы совершил поджог в магазине после того, как поссорился там с персоналом.

Ранее в центре Киева в офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова". А в России двое учащихся хотели забросать "коктейлями Молотова" школу и всех расстрелять.

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Автор: Катерина Комолова