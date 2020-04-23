Al Jazeera: Пандемия коронавируса - угроза для популистских автократов

И они отчаянно пытаются использовать кризис, вызванный коронавирусом, чтобы остаться при власти.

Распространяясь по миру, коронавирус разоблачает главные социально-экономические трещины, которые правительства довольно давно игнорируют. Недофинансированные системы здравоохранения разваливаются из-за наплыва пациентов, мизерные службы социальной защиты не могут покрыть эти потребности. А из-за отсутствия должной защиты труда сотни миллионов людей остаются без работы и денег.

В это же время, пандемия пролила свет на проблемы некомпетентности и отсутствие лидерства правящих элит по всему миру. Все больше становится очевидно, что многие политические лидеры недооценили угрозу после вспышки коронавирус в Китае. Они бросились задабривать рынки вместо того, чтобы начать готовиться к чрезвычайному положению, - пишет Al Jazeera. Другие правительства: в Южной Корее, в Германии, на Тайване и в других местах, - действовали адекватно, вели прозрачную коммуникацию с обществом и смогли избежать катастрофы общенациональных масштабов.

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Такая обличительная природа пандемии делает ее особенно опасной для популистских автократов по всему миру. Они столкнулись с растущим риском разоблачения того, кем они в действительности являются: некомпетентными лидерами, которые то и делают, что удовлетворяют интересы узкого круга бизнесменов вокруг себя, углубляя свои страны в экономическую и социальную незащищенность.

Эти популисты продвигают националистические, протекционистские и основанные на ненависти платформы, чтобы манипулировали обществом, отрицая при этом все чрезвычайные угрозы наших времен. Это проявляется в их безразличии к изменению климата и кризиса наплыва беженцев, а также в их реакции на нынешнюю пандемию коронавируса. Глобальный кризис в здравоохранении требует международного сотрудничества, ответственности и солидарности, что идет в разрез всему, за что борются популистские автократы. Пандемия движется слишком быстро, чтобы их стратегии популистской риторики сработали.

Поэтому в ответ они удваивают порции расизма в своих заявлениях и пытаются подорвать традиционные векторы власти и легитимности, которые необходимы для понимания фактов. Правительственные ведомства, СМИ и авторитетные круги ученых нужны для того, чтобы убедить общество в важности и последствиях голых фактов о пандемии. Но популисты атакуют и ставят под сомнение всех их, отчаянно пытаясь отвлечь внимание общества от катастрофических результатов их бездействия.

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В то же время, популистские лидеры запустили отчаянные усилия, чтобы попытаться использовать пандемию для консолидации власти или гарантировать себе повторную победу на выборах. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение 11 марта. Менее чем через три недели после того, парламент одобрил закон, который позволяет ему управлять страной бессрочно ради борьбы с коронавирусом. Но эти полномочия выходят далеко за пределы необходимого для обуздания эпидемии. Также появились положения о тюремных сроках для каждого, кто будет препятствовать борьбе с пандемией или распространять фальшивую информацию.

Орбан четко пытается предупредить потенциальное общественное недовольство его неправильным поведением во время кризиса, что может ослабить его хватку на рычагах власти. Даже до пандемии венгерская система здравоохранения была в плохом состоянии. Сомнительные меры относительно освобождения больничных коек для пациентов с COVID-19 и неадекватные поставки средств защиты и медицинского оборудования больницам уже посеяли неуверенность в правительственной стратегии по разрешению кризиса. Будапешт также критиковали за расходы в неважных сейчас секторах, таких как спорт.

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В Бразилии президент Жаир Болсонару активно выступал против мер для борьбы с пандемией. Он утверждал, что коронавирус - это "фантазия", "неприятная простуда" и что он "ничего не почувствует, если заразится". Он зашел так далеко, что посетил протесты против карантина, который ввели локальные чиновники. Он не только атаковал СМИ и ставил под сомнение советы ученых и ВОЗ, но и активно участвовал в распространении дезинформации.

Когда 25 из 27 губернаторов Бразилии подписали совместное письмо, в котором требовали от Болсонару поддержать жесткие меры против пандемии, он провозгласил их "разрушителями рабочих мест", которые хотят саботировать его переизбрание через два с половиной года. Таким образом, вместо того, чтобы возглавить борьбу с пандемией, президент Бразилии лишь пытается настроить население против местной власти.

В это же время, президент США Дональд Трамп тоже сосредоточил свои усилия на том, чтобы манипулировать общественным мнением вместо того, чтобы работать с государственными ведомствами над решением кризиса. В отличие от Болсонару, ему пришлось отказаться от своих утверждений, что коронавирус не угрожает США.

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Готовясь к выборам в ноябре, Трамп отобрал у вице-президента Майка Пенса брифинги о пандемии и превратил их в предвыборную кампанию, рассказывая о "достижениях" своей администрации вместо того, чтобы информировать общество о последних событиях. Он и Республиканская партия сделали ряд шагов, нацеленных на поддержку крупного бизнеса, который сделал пожертвования на предвыборную кампанию.

Орбан, Болсонару и Трамп стали примерами глобальной тенденции, как автократы-популисты неправильно ведут себя с пандемией коронавируса. В конце концов, это кризис не только в сфере здравоохранения. Он касается также национального и глобального управления. Этот кризис становится очередным доказательством полной несостоятельности популистов сделать хоть что-то, кроме трансляции пустой риторики ненависти.