В ЕС обеспокоены состоянием демократии в странах из-за карантина

При этом авторы обращения отметили, что принятие чрезвычайных мер в такой беспрецедентной ситуации вполне справедливо.

13 стран-членов Евросоюза выразили обеспокоенность состоянием демократических ценностей в период введенных отдельными правительствами ограничительных мер для предотвращения распространения Covid-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на соответствующее заявление.

Читайте такжеТрамп: изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств

При этом авторы обращения отметили, что принятие чрезвычайных мер в такой беспрецедентной ситуации вполне справедливо.

«Однако мы глубоко обеспокоены опасностью нарушения принципов верховенства права, демократии и основных прав, вытекающих из принятия определенных чрезвычайных мер», – говорится в тексте документа.

Отмечается, что такие меры должны иметь пропорциональный и временный характер, подлежать регулярному контролю и уважать принципы международного права: «Они не должны ограничивать свободу выражения мнений или свободу прессы», – подчеркнули авторы.

Как пишет издание, эта обеспокоенность вызвана решением Венгрии предоставить правительству Виктора Орбана полномочия управлять чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса.

Документ подписали Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Чехии Яна Гамачека оштрафовали за присутствие на видеоконференции без медицинской маски.