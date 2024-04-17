Американский президент подчеркнул, что решительно поддерживает эти законопроекты.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал "немедленно подписать" законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню, когда документы будут одобрены Конгрессом.

Соответствующее заявление американского лидера обнародовано на сайте Белого дома. Байден подчеркнул, что решительно поддерживает законопроекты Майка Джонсона, чтобы оказать поддержку Израилю и Украине, предоставить крайне необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Газе и укрепить безопасность и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Израиль сталкивается с беспрецедентными нападениями со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжением бомбардировок со стороны России, которые резко усилились за последний месяц. Палата должна принять пакет на этой неделе, и Сенат должен немедленно последовать ее примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать миру сообщение: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России достичь успеха", – заявил президент США.

Помощь Украине от США

Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выдвинул предложение о разделении сенатского законопроекта о национальной безопасности на четыре отдельных законопроекта. В отдельный документ выделили финансирование помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

Уже 17 апреля в Палате представителей обнародовали законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, в документе, касающемся поддержки Украины, предусмотрена передача Киеву ракет ATACMS. Но если президент США определит, что передача ракет правительству Украины будет наносить ущерб национальной безопасности и интересам Соединенных Штатов, этот процесс может быть отложен.

Вас также могут заинтересовать новости: