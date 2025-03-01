Руководитель американской дипломатии также отметил, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за то, что якобы превратил встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом "в фиаско для него".

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CNN. Он выразил сомнение в намерении Зеленского действительно закончить войну с РФ. "Ему (Зеленскому - ред.) не нужно было идти туда и становиться антагонистом", - высказал мнение Рубио.

Руководитель американской дипломатии также отметил, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. "Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так", - сказал он.

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Рубио также раскритиковал тон Зеленского в отношении Вэнса во время встречи, когда последний сказал, что путь к миру "может лежать через дипломатию". На это Зеленский ответил, что вел переговоры с Путиным в 2019 году и подписывал с ним соглашения о прекращении огня на Донбассе, но тот их нарушил.

По мнению Рубио, с этого момента встреча "пошла не по плану". "Этот активный, открытый подрыв усилий для достижения мира крайне разочаровывает всех, кто был вовлечен в коммуникацию с ними, и я думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая закончилась так, как она закончилась", - сказал госсекретарь.

Журналисты CNN напомнили Рубио, что тот сам говорил о том, что Путину нельзя доверять. Госсекретарь заверил, что подход США в этой ситуации будет по принципу "доверяй, но проверяй", а Трампа не затянуть в псевдосделку. Рубио также сказал, ссылаясь на неназванного европейского министра иностранных дел, что план Европы - продолжать войну еще год, после чего РФ будет настолько ослаблена, что сама попросит мира. Рубио считает этот план нереалистичным.

По его словам, Зеленский мог подписать экономическое соглашение с США об украинских недрах еще пять дней назад, но "настаивал на визите в Вашингтон". Обвиняя Зеленского в споре в Белом доме, Рубио заявил, что было большой ошибкой "читать нам лекции о том, что дипломатия не сработает".

Ссора Зеленского с Трампом

Вчера вечером Зеленский встретился в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

После того, как в беседу вмешался Вэнс, завязалась словесная перепалка, после которой Зеленский досрочно уехал из Белого дома.

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